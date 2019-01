Scontro a Piumazzo, muore una automobilista di 76 anni

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Castelfranco Emilia. Intorno alle ore 16.40 due auto si sono scontrate lungo via Noce, la strada di campagna che collega la Via Emilia alla frazione di Piumazzo, all'atezza dell'incrocio con via Parollara. Sul posto sono arrivate ambulanza e automedica, supportate dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Municipale. A nulla però sono valsi i soccorsi per la donna 76enne alla guida di una delle due vetture, rimastra incastrata nell'abitacolo e deceduta pressocheè sul colpo. Illeso il 51enne alla guida del secondo mezzo coinvolto, in una dinamica che è al vaglio delle forze dell'ordine. La strada è stata chiusa al traffico. Seguiranno aggiornamenti