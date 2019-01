Esce di strada con la sua auto e perde la vita a soli 22 anni

Non c'è stato nulla da fare per un ragazzo di 22 anni, residente a Bomporto, vittima questa notte di un incidente stradale. E' accaduto mentre il giovane percorreva via Nuova, una lunga strada di campagna che costeggia il fiume Panaro, nel territorio comunale di Ravarino. Per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine il mezzo è uscito di strada e l'impatto è stato letale per il conducente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e il medico del 118, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, ma per l'automobilista era ormai troppo tardi. Era stato allertato anche l'elisoccorso, che tuttavia è stato fatto rientrare alla base. Sul sinistro indaga l'Arma dei Carabinieri, che dovrà ricostruire l'esatta dinamica: per ora si ritiene che non vi siano altri mezzi coinvolti. Seguiranno aggiornamenti