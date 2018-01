Carpi, investito e ucciso da un'auto durante un allenamento

Una serata drammatica quella di ieri alle porte della città di Carpi. Un uomo è infatti stato investito da un'auto verso le 19.30 mentre si trovava a bordo strada, non lontano dall'intersezione tra via Tre Ponti e via Rossellini. Il 48enne Davide Cantarelli stava effettuando una delle consuete corse di allenamento quando un'auto lo ha colpito e sbalzato per diversi mentri: l'uomo si è accasciato nel fosso a bordo strada. Anche l'auto ormai fuori controllo è uscita dalla carreggiata e si è schiantata.

Sul posto immediato l'intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco, ma le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi. Il 48enne è stato trasferito a Baggiovara e sottoposto ad un disperato intervento, ma i traumi riportati nello scontro si sono rivelati fatali. In tarda serata il decesso.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale di Carpi, che dovrà ricostruire con esattezza la dinamica dell'impatto per attribuire eventuali responsabilità. Nonostante l'uscita di strada, gli occupanti dell'auto sono riusciti a lasciare il veicolo autonomamente e sono risultati illesi.