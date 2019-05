Cade con la bici nel fosso e muore nelle campagne di Castelfranco

Un uomo di 70 anni ha perso la vita oggi verso le 17.30 in via Sebenico, nelle campagne di Castelfranco Emilia. Il corpo senza vita è stato notato da un passante in un fossato a bordo strada, accanto alla bicicletta della vittima. L'arrivo dell'ambulanza è dell'automedica è stato rapido, ma inutile.

I rilievi sono in corso da parte della Polizia Municipale, che ha chiuso al traffico via Sebenico tra via Pieve e via Spalato. La dinamica resta però ancora irrisolta. Non risultano altri mezzi coinvolti, per cui non si esclude un malore fatale, ma alcuni dettagli andranno vagliati con attenzione.