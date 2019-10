Scontro tra una moto e una bici, due feriti in via Emilia Ovest

Pochi minuti prima delle 19 si è verificato un incidente lungo via Emilia Ovest, nel tratto che affaccia sul Parco Ferrari. Una moto Kawasaki Ninja che stava per raggiungere l'incrocio con viale Autodromo ha colpito una bicicletta: sia il ciclista che il centauro sono caduti rovinosamente a terra. L'esatta dinamica dello scontro non è ancora chiara: la Polizia Municipale ha sentito un testimone, ma l'accaduto è ancora da ricostruire.

I due feriti sono stati soccorsi dal 118 con due ambulanze e anche l'intervento del medico. Ad avere la peggio il ciclista, un uomo straniero, mentre il motociclista, più giovane, ha riportato lesioni di media gravità. Entrambi sono stati trasportati all'Ospedale di Baggiovara.

Via Emilia Ovest è stata chiusa al transito nel tratto tra viale Autodromo e via Accolti.