Perde il controllo della moto e finisce fuori strada, muore centauro di Sassuolo

Tragedia sulle strade del primo Appennino reggiano, dove nel tardo pomeriggio di ieri ha perso la vita un motociclista di 35 anni, Alessandro Palma residente a Sassuolo. Da una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Municipale pare che il centauro abbia perso il controllo del proprio mezzo, una potente Bmw, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La moto è finita contro la recinzione di un'abitazione e l'uomo è stato sbalzato riportando un trauma fatale.

Il fatto è avvenuto in via Cadiroggio, nell'omonima frazione di Casalgrande (RE). A nulla sono valsi i soccorsi del 118, se non a constatare il decesso del sassolese.