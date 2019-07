Ancora un incidente sulla Canaletto, grave un motociclista 21enne

Un altro sinistro stradale si è verificato questo pomeriggio lungo la Statale 12, ancora una volta coinvolgendo una moto. È accaduto pochi minuti prima delle 17 alle porte di San Prospero, all'incrocio tra la Canaletto e via Bosco. Una Peugeot 308 proveniente da via Bozzala si è immersa sulla Statale urtando una moto che sopraggiungeva, condotta da un giovane residente in zona.

Il centauro 21enne è stato sbalzato e sia lui che il suo mezzo sono finiti in un campo. Soccorso dal 118 con ambulanza e automedica, è stato stabilizzato e poi caricato sull'eliambulanza giunta da Bologna. Le sue condizioni sono gravi, ma non parrebbe in pericolo di vita. Illeso invece l'uomo alla guida dell'auto.

Sul punto dell'incidente si è portata la Polizia Municipale di San Prospero che ha eseguito i rilievi che stabiliranno le eventuali responsabilità. Contenuti i disagi al traffico.