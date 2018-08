Incidente sulla Statale 12, un motociclista investe un capriolo

Nella giornata di sabato scorso un incidente particolare ha coinvolto un motociclista che viaggiava lungo la Statale 12 nel territorio di Pavullo. All'altezza della Monta - il bivio per Serramazzoni - un motociclista si è scontrato con un capriolo che ha improvvisamente attraversato la strada: il centauro non è riuscito ad evitarlo e nella caduta lo stesso animale lo ha colpito in maniera accidentale con le corna, ferendolo ad una gamba.

L'uomo, un 59enne di Castelvetro è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Pavullo con diversi traumi, ma fortunatamente fuori pericolo di vita. Altrettanto bene non è andata al capriolo, le cui ferite si sono rivelate troppo gravi: nonostante l'intervento del Centro fauna Selvatica l'animale è morto. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Pavullo.