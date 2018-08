Fuori strada con la moto a Ganaceto, 29enne in prognosi riservata

Ha perso il controllo della sua Kawasaki in prossimità di una curva all’altezza di Ganaceto ed è caduto a bordo strada riportando gravi ferite. È successo poco dopo l’1 di stanotte, mercoledì 8 agosto, per cause in corso di accertamento, a un motociclista italiano di 29 anni residente a Campogalliano mentre percorreva la strada Nazionale per Carpi in direzione Carpi.

Sul posto sono intervenuti 118 e Polizia municipale per i rilievi dell’incidente. L’uomo è stato portato a Pronto soccorso dell’Ospedale di Baggiovara ed è in prognosi riservata.