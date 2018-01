Perde il controllo della sua moto, gravissimo un 44enne

Ha perso il controllo della sua potente Bmw GS ed è finito sullo spartitraffico che divide le corsie, per poi cadere rovinosamente a terra. E' successo intorno alle 13.30 a Fiorano Modenese, lungo il primo tronco di via San Giovanni Evangelista. Protagonista un centauro di 44 anni, che ad una prima analisi della dinamica sembra aver sbandato in modo autonomo, senza il contatto con altri mezzi.

A soccorrere per primi il motociclista, trovato riverso a terra con una copiosa perdita di sangue, sono stati i Vigili del Fuoco di Sassuolo, che casualmente transitavano in zona diretti su un intervento. Gli stessi pompieri gabbo avvertito il 118, che da lì a pochi minuti è intervenuto con un'ambulanza e con l'elisoccorso.

Il ferito è stato stabilizzato e poi trasferito all'Ospedale di Baggiovara con la massima urgenza. Le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi.