Incidenti in moto, gravi due motociclisti a Maranello e Manzolino

Ieri pomeriggio in provincia di Modena si sono verificati due gravi incidenti che hanno coinvolto altrettanti motociclisti. Il primo ha avuto luogo a Maranello intorno alle 16.30, precisamente all'incrocio tra via Nazionale e via Tagliati, poco oltre il centro del paese, dove la Giardini inizia ad inerpicarsi verso Serramazzoni. Qui si sono scontrati un furgone e una motocicletta: il violento impatto ha sbalzato il centauro e ha causato diversi traumi anche agli occupanti del furgone. Ad avere la peggio una giovane di 27 anni, che è stata portata all'ospedale di Baggiovara con la massima urgenza. Con lei anche un uomo di 53 anni e una bambina di 10, che hanno accusato lesioni di minor entità.

Un paio di ore dopo, invece, è stata la volta di un ragazzo di 19 anni, che è caduto mentre era in sella ad una moto. L'incidente, che non vedrebbe al momento il coinvolgimento di altri mezzi, è avvenuto lungo via Morano, una lunga strada di campagna nei pressi di Manzolino di Castelfranco Emilia. Il giovane è ricoverato a Baggiovara in gravissime condizioni.