Esce di strada in moto, modenese perde la vita a Monzuno

Incidente mortale questa mattina a Monzuno: il conducente di una Ducati è morto in seguito alle gravi ferite riportate. L'impatto è avvenuto questa mattina, lungo la Sp 325 che da Sasso Marconi porta a Castiglione de' Pepoli.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 e i Carabinieri di Vergato, ma per l'uomo, 41enne della provincia di Modena, non c'è stato nulla da fare. In base a una primissima ricostruzione, ancora al vaglio dei militari, il centauro avrebbe sbattuto contro un guard rail dopo aver perso il controllo del mezzo. La strada è rimasta chiusa per i soccorsi e i consueti rilievi di rito, per poi essere riaperta circa un'ora dopo.