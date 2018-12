Motociclista perde la vita su un sentiero sterrato alle Piane di Mocogno

Tragedia oggi pomeriggio nei pressi delle Piane di Mocogno, dove un uomo di 46 anni ha perso la vita a seguito di un incidente in moto. Il centauro si era avventurato fuori strada dopo pranzo, percorrendo uno dei sentieri sterrati che attraversano i boschi sui pendii del monte Cantiere, quando per cause in via d'accertamento ha perso il controllo del suo mezzo. L'uomo è precipitato lungo una scarpata e lo scontro con il terreno è stato molto violento, rendendo vani i tentativi di rianimazione portati dal personale medico.

Intorno alle 14 sul posto sono infatti intervenuti non solo i sanitari del 118 in ambulanza, ma anche l'equipaggio dell'elisoccorso e una squadra del Soccorso Alpino. Non è stato agevole raggiungere il luogo dell'incidente a causa del terreno scosceso, ma per il 46enne ogni sforzo si è rivelato vano. Accertamenti a cura dei Carabinieri del Frignano.