Scontro fra due moto sulla Statale a Riolunato, un morto e due feriti

Intorno alle ore 12 due moto che percorrevano la Statale 12 dell'Abetone-Brennero sono state coinvolte in un incidente. E' avvenuto nel territorio di Riolunato, non lontano dall'abitato di Sant'Andreapelago. Ancora non è chiara l'esatta dinamica, ma la caduta ha causato il decesso di un motociclista e il ferimento di altri due.

Il 118 è intervenuto con ambulanza e automedica e i due feriti sono stati portati in ospedale.

Sul posto anche le squadre di pronto intervento Anas e le Forze dell’Ordine la sicurezza della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. La Statale è infatti stata chiusa al transito.