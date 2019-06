Incidente in Tangenziale, ferito un motociclista e viabilità bloccata

Un grave incidente si è verificato questa mattina intorno alle 8.40 lungo la Tangenziale Pirandello. Un'auto e una moto di grossa cilindrata si sono scontrate per ragioni al vaglio della Polizia Municipale ed il centauro ha avuto ovviamente la peggio, cadendo e impattando contro l'asfalto in modo violento. Lo scontro è avvenuto sulla corsia in direzione Milano, un centinaio di metri oltre lo svincolo n. 14 (Tre Olmi, strada Barchetta).

Il ferito è stato soccorso dal 118, intervenuto con ambulanza e automedica, per poi essere trasportato presso l'Ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni sarebbero gravi.

La Polizia Municipale ha regolato il traffico che è rimasto completamente bloccato per oltre 30 minuti, riprendendo poi a scorrere lentamente su una sola corsia di marcia. Code di alcuni chilometri e viabilità appesantita anche su via Emilia Ovest, dove si è riversato parte del traffico.