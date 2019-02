Moto investita da un'auto, due feriti lungo via Giardini

Pochi minuti prima delle 18 un'auto che si è immessa su via Giardini ha urtato violentemente una moto di grossa cilindrata, sbalzando il centauro sull'asfalto. È accaduto a Saliceta San Giuliano, a pochi metri dall'incrocio con strada Contrada.

Il motociclista è la donna al volante della monovolume Toyota sono stati soccorsi da due ambulanze del 118. Entrambi sono stati portati a Baggiovara, per fortuna in condizioni di salute non particolarmente gravi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi: ancora non si consce l'esatta dinamica di quanto accaduto. Forti rallentamenti sia verso la città che verso Baggiovara a causa del senso unico alternato imposto dagli agenti.