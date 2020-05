Scontro con un'auto, motociclista ferito in via San Cataldo

Alle ore 9 circa un'auto e una moto si sono scontrate in via San Cataldo, di fronte all'officina G.E.M.. Ancora da chiarire l'esatta dinamica, che è costata una caduta a terra al motociclista, rimasto ferito e soccorso dal 118 con ambulanza e automedica. L'uomo è poi stato trasportato in ospedale; illesa invece la donna al volate dell'auto.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale, che ha anche regolato il traffico a senso unico alternato in attesa della conclusione delle operazioni di soccorso.