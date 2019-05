Perde il controllo ed esce di strada, gravissimo un centauro a Formigine

Stava percorrendo via Stradella in direzione di via Sant'Antonio, nel territorio di Formigine, quando ha perso il controllo della sua moto ed è caduto rovinosamente. Protagonista di un grave incidente è stato un 32enne in sella ad una Ducati: da una prima ricostruzione il centauro sarebbe finito sull'erba perdendo così la possibilità di arrestarsi in breve tempo e sarebbe caduto dopo aver abbattuto la recinzione di un'abitazione, al civico 36.

Sul posto ambulanza e automedica del 118: il motociclista è stato trasportato a Baggiovara con gravi traumi e in stato di non completa coscienza. I rilievi sono a cura della Municipale di Formigine, che ha anche chiuso al transito il tratto di via Stradella interessato dall'incidente grazie al supporto dei volontari impegnati nella nottata di controllo del territorio.