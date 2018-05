Auto cappottata sulla Romana Sud alle porte di Carpi, un ferito e circolazione ferma

Intorno alle ore 14.30 si è verificato un incidente su strada Romana Sud, alle porte di Carpi. Il sinistro è avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Buzzarca: due auto si sono scontrate e nell'impatto una di queste si è capottata, finendo prima fuori strada e poi rientrando sulla carreggiata, dove si è adagiata su un fianco.

La persona all'interno del mezzo capovolto è stata soccorsa dai sanitari del 118, anche grazie all'ausilio dei Vigili del Fuoco. Caricata in ambulanza, è stata trasferita in ospedale. Le sue condizioni non destano fortunatamente un'eccessiva preoccupazione.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale delle Terre d'Argine, che oltre a svolgere i rilievi ha chiuso completamente al traffico la Romana Sud in entrambe le direzioni. Alle ore 15.20 la circolazione è stata ripristinata.