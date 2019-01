Nonantola, auto viene tamponata e travolge una donna sulle strisce

Pochi minuti prima delle ore 11 si è verificato un incidente alle porte del centro di Nonantola. E' accaduto lungo via Provinciale Ovest, all'intersezione con via Longarone, dove una donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali è stata colpita da un'auto, a sua volta tamponata da un secondo mezzo.

Secondo quanto ricostruito in maniera ancora ufficiosa, l'anziana stava approcciando l'attraversamento e l'auto che sopraggiungeva in direzione centro si è fermata per lasciarla passare. Cosa che invece non ha fatto un suv che proveniva alle spalle dell'auto, il cui conducente probabilmente non si avveduto di quanto stava accadendo e ha frenato troppo tardi, tamponando l'auto che a sua volta è scattata in avanti travolgendo la donna.

La signora è stata soccorsa dai sanitari del 118 in ambulanza, poi è stata trasportata all'elisoccorso atterrato nell'apposita piazzola. Da qui è stata trasferita in volo all'Ospedale Maggiore di Bologna: le sue condizioni sarebbero gravi, ma non si troverebbe in pericolo di vita.