Nuova Estense. Muore un 61enne in sella al suo scooter, grave la moglie

Poco dopo le ore 18 di ieri si è verificato un incidente dalle conseguenze drammatiche lungo la Nuova Estense. In un tratto rettilineo nei pressi del bivio per Riccò - siamo nella zona di Serramazzoni - un maxiscooter si è scontrato frontalmente con un suv Audi. Ad avere la peggio ovviamente sono state le due persone che si trovavano a bordo del mezzo a due ruote, che sono state sbalzate sull'asfalto, mentre l'auto ha terminato la propria corsa fra la vegetazione sul margine sinistro della carreggiata, fortunatamente senza coinvolgere altri mezzi.

La caduta è stata fatale al conducente della moto, un 61enne di Maranello, che ha perso la vita pressochè sul colpo. Gravissime ferite anche per la moglie che sedeva dietro di lui. I soccorsi sono intervenuti in forze, con due ambulanze e automedica. Vista la gravità delle lesioni riportate dalla 58enne, è stato fatto intervenire l'eliambulanza, grazie alla quale la donna è stata trasferita all'ospedale di Baggiovara per essere sottoposta ad intervento chirurgico.

Solo ferite lievi per il conducente dell'auto, un 56enne di Pavullo che stava rientrando verso il capoluogo del Frignano. Lo scooter procedeva invece in senso contrario: le cause dell'impatto sono al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per gestire la situazione. Gli uomini dell'Arma hanno chiuso al traffico la Statale, deviando i veicoli sulla viabilità secondaria attraverso Serramazzoni o Riccò. Inevitabili i disagi alla circolazione.