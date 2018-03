Incidente sulla Nuova Estense, un ferito al bivio per Riccò

Ieri sera verso le 20.40 si è verificato l'ennesimo incidente sulla Nuova Estense, all'altezza del bivio per Riccò di Serramazzoni. Come già accaduto in passato più volte, in quel punto, due auto provenienti da direzioni opposte si sono scontrate quasi frontalmente: coinvolte una Suzuki Swift e una Fiat Panda dell'Azienda Usl di Modena.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco: mentre i primi si sono presi cura di uno dei due conducenti, i secondi hanno messo in sicurezza i veicoli distrutti dall'impatto. Il ferito è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. Pressochè illeso l'altro guidatore. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.