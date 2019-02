Tragico frontale sulla Pedemontana a Fiorano, morta una donna

Terribile frontale intorno alle 19.30 sulla Pedemontana, nel tratto dove l'arteria attraversa il comune di Fiorano Modenese. Due auto, una Ford Focus e una Citroen Picasso, si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

Sul posto sono accorsi i sanitari e il medico del 118 che si sono occupati delle tre persone coinvolte nello scontro, anche grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto due persone dalle lamiere, un uomo e una donna. Nulla da fare invece per una terza automobilista, morto sul colpo. I due feriti, gravi, sono stati portati all'ospedale di Baggiovara.

Sul posto i Carabinieri di Fiorano e Maranello, che hanno anche completamente chiuso al traffico la Pedemontana. Intervenuta anche la Municipale.