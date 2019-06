Furgone contro camion sulla Pedemontana, ferito un 43enne

Poco prima delle ore 19 di oggi si è verificato l'ennesimo incidente lungo la Pedemontana, nel tratto che attraversa il comune di Fiorano Modenese, non distante dall'allacciamento con la Modena-Sassuolo. Un furgone ha invaso la corsia opposta per cause ancora non chiare e ha centrato un camion che transitava in quel momento. Fortunatamente l'impatto non è stato completamente frontale, ma parzialmente laterale.

Una dinamica che probabilmente ha contribuito a rendere non così grave il bilancio. Il conducente del furgone, un uomo di 43 anni, è stato estratto dall'abitacolo grazie anche all'intervento dei Vigili del Fuoco e poi affidato alle cure del 118, giunto sul posto con ambulanza e automedica. Il guidatore è stato portato a Baggiovara con un codice di media gravità.

Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale, che ha anche gestito il traffico. Inevitabili i rallentamenti e le code, ma la situazione tornata scorrevole dopo circa un'ora.