Tamponamento a catena sulla Pedemontana, tre feriti a Maranello

Intorno alle ore 18.30 si è verificato un tamponamento a catena lungo la provinciale Pedemontana. E' accaduto nel tratto che attraversa il comune di Maranello, non lontano dal sovrappasso di via Fonda. L'incidente ha coinvolto quattro auto che viaggiavano in direzione Vignola: le cuase sono al vaglio della Polizia Municipale.

Tre conducenti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi da altrettante ambulanze del 118, poer poi essere trasferiti in ospedale. A quanto si apprende non sarebbero in gravi condizioni.

Il sinistro ha causato code in entrambi le direzioni, con il traffico regolato a senso unico alternato.