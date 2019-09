Travolto da un'auto mentre attraversa a piedi la Nuova Estense, muore un sessantenne

Intorno alle ore 17.30 di oggi si è verificato un incidente mortale lungo la Statale 12 Nuova Estense, in località Pozza di Maranello. Un uomo è stato investito da un'auto mentre attraversava a piedi la strada, diretto verso il parco fluviale. Il mezzo, una Volvo condotta da un giovane, viaggiava in direzione della montagna e non ha potuto evitare l'impatto, che è stato particolarmente violento.

Il pedone è stato soccorso dai sanitari e dal medico del 118, poi caricato in ambulanza e trasportato verso l'ospedale: le sue condizioni sono apparse subito gravissime e purtroppo l'uomo è deceduto durante il trasporto. Si tratta di un cittadino sulla sessantina, che al momento dell'incidente non aveva con sè i documenti e la cui identità non è ancora nota.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale di Maranello, che ha temporaneamente chiuso al traffico la Statale. La viabilità ha subito forti rallentamenti, salvo poi riprendere intorno alle 18.20.