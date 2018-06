Incidente alle porte del centro, ciclista travolto in piazzale Risorgimento

Poco dopo le ore 16 di oggi un uomo in sella alla sua bicicletta è stato investito da un'auto mentre transitava in piazzale risorgimento, in corrispondenza dell'incrocio con corso Canalchiaro. L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Municipale, ma ciò che è certo è che il ciclista dopo essere stato colpito è caduto prima sul cofano dell'auto, poi sull'asfalto.

L'uomo, C.S. di 76 anni, è stato soccorso da ambulanza e automedica del 118, immobilizzato e poi trasportato all'Ospedale di Baggiovara. Non sarebbe in pericolo di vita. Nessuna conseguenza per l'uomo al volante del'auto, una Volvo C40 condotta da un uomo di mezza età. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Municipale, compresi i vigili in bicicletta, per i rilievi e per la gestione del traffico.