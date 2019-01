Scontro tra un camion dei pompieri e un'auto in via Emilia, tre feriti gravi

Un grave incidente questa mattina nella prima periferia di Modena ha coinvolto un'auto e un camion dei Vigili del Fuoco. La squadra dei pompieri stava percorrendo via Emilia Ovest in direzione del centro storico, diretta verso un principio d'incendio segnalato in viale Barozzi. Il mezzo procedeva a sirene spiegate ed ha attraversato con il rosso l'incrocio con viale Italia, dove però si è scontrato violentemente con un'auto che non si è evidentemente accorta della presenza del veicolo di soccorso.

Sull'auto, una Audi A3 che procedeva verso viale Cialdini, si trovavano tre giovani, che hanno riportato gravi ferite dopo l'impatto laterale con il camion e lo schianto successivo contro un palo sulle aiuole a margine della carreggiata.

I tre sono stati portati all'ospedale di Baggiovara grazie all'intervento del 118. Poco si apprende delle loro condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Anche i 5 pompieri a bordo del camion sono stati accompagnati al Pronto Soccorso per accertamenti. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.

