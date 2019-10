Scontro sulla rotatoria di strada Gherbella, due feriti e traffico a rilento

Oggi intorno alle 18.20 due mezzi si sono scontrati nella percorrenza della rotatoria su via Bellaria che mette in collegamento strada Contrada e strada Gherbella. Una Hyunday ix20 e un furgoncino Fiat dell'associazione di volontariato Auser si sono scontrati durante un'immissione da strada Gherbella sulla rotatoria stessa e il furgone si è capovolto su un fianco finendo al centro della rotonda.

Le due persone coinvolte sono state soccorse da altrettante ambulanze del 118 e dall'automedica, ma fortunatamente nonhanno riportato lesioni apparentemente gravi. Per loro è stato comunque disposto il trasporto in ospedale per accertamenti.

Sul posto insieme al personale di Anas anche la Polizia Municipale, che ha regolato il traffico e svolto i rilievi. La circolazione sulla rotatoria è rimasta attiva su una sola corsia, ma inevitabilmente i sono create lunghe code su tutti e quattro gli assi che confluiscono in quel punto strategico per la viabilità della zona sud di Modena.