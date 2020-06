Incidente a Rovereto, auto distrutta dalle fiamme dopo l'impatto

Intorno alle ore 16 di questo pomeriggio due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Battisti e via Forti, a Rovereto sulla Secchia. A seguito del'impatto uno dei due viecoli ha preso fuoco, ma fortunatamente la conducente è riuscita a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero e distruggessero tutto il veicolo.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme, mentre il 118 si è preso cura della giovane guidatrice, che non ha riportato ferite rilevanti.

Per i rilievi sono giunti sul posto Municipale e Carabinieri.