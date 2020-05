Automobilista ferito dopo l'impatto con un camion in località Rovinella

Poco dopo le 9 di questa mattina si è verificato un incidente lungo via Provinciale Est, nel territorio di Montecreto. L'impatto ha coinvolto un camion e una automobile, quest'ultima colpita lateralmente dal lato del guidatore, all'altezza dell'incrocio con via Calzamagna in località Rovinella.

Il conducente dell'auto è rimasto ferito ed è stato estratto dall'abitacolo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto ambulanza e automedica del 118, che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il ferito è stato quindi trasportato in volo all'Ospedale di Baggiovara.