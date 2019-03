Investito alle porte di Rubiera, gravissimo un 23enne di Formigine

Un ragazzo di 23 anni, residente a Formigine, in provincia di è stato investito da un'auto la scorsa notte, a Rubiera, nel reggiano, lungo la via Emilia, nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Secchia e il centro della città. L'incidente sarebbe avvenuto attorno alle 4.30, quando i carabinieri di Rubiera sono intervenuti sul posto trovando i sanitari del 118 già al lavoro sull'uomo a terra, in condizioni gravi.

Una volta stabilizzato, il 23enne è stato trasportato all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove si trova ricoverato in prognosi riservata per un importante trauma cranico.

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. I carabinieri non escludono che il giovane sia rimasto vittima di un'auto pirata e hanno avviato le indagini con l'analisi dei filmati di varie telecamere, al fine di ricostruire con esattezza l'accaduto e identificare l'eventuale responsabile, chiamato a rispondere del reato di lesioni gravissime.

(fonte Adl/AdnKronos)