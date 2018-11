Fugge dopo aver investito un ciclista, rintracciato automobilista-pirata

Superlavoro per la Polizia Municipale di San Cesario ieri sera a seguito di due incidenti nei quali sono stati coinvolti un pedone e un ciclista. Il primo si è verificato a Sant’Anna centro, frazione del comune di San Cesario sul Panaro, alle ore 18. Un ciclista, K.B.R. di 21 anni, percorrendo la via Sant’Anna con direzione via Emilia è stato urtato da un veicolo, cadendo rovinosamente a terra; il conducente dell’autovettura ha però preferito tirare dritto senza prestare soccorso.

Dopo un paio d’ore, a seguito di accertamenti e ricerche, il personale della Polizia Municipale, insieme a personale della Tenenza Carabinieri di Castelfranco, è riuscito a rintracciare il veicolo fuggitivo, posteggiato all’interno di un garage. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti a carico del conducente dell’autovettura. Il ciclista, attualmente, è ricoverato all’Ospedale Policlinico di Modena.

Il secondo sinistro si è verificato in centro abitato a San Cesario, dove un’autovettura condotta da Z. G. di 53 anni stava percorrendo viale Vittorio Veneto con direzione Castelfranco Emilia quando - giunta in prossimità di via Verdi - ha urtato un pedone M.V. di 21 anni che stava attraversando il Viale per recarsi alla propria abitazione. In questo caso dopo la collisione il conducente dell’autovettura si è fermato immediatamente a prestare soccorso e ha chiesto l'intervento del 118. Il pedone investito attualmente è ricoverato al Ospedale di Baggiovara in prognosi riservata.