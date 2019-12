Frontale con feriti a San Damaso, via Vignolese bloccata

Nel pomeriggio, verso le 16.30, una Fiat Panda e una Opel Agila si sono scontrate frontalmente in via Vignolese. E' accaduto alle porte di San Damaso, proprio in corrispondenza del punto vendita Pittarosso. L'impatto è stato violento e i due veicoli semidistrutti hanno occupato l'intera carreggiata dopo lo scontro. A bordo si trovavano un uomo e una donna, soccorsi dal 118 con l'ausilio dei Vigili del Fuoco.

I due feriti sono stati caricati a bordo di altrettante ambulanze e trasportati in ospedale: le loro condizioni no sarebbero particolarmente gravi.

Sul posto si è portata la Polizia Municipale, sia per accertare la dinamica, sia per regolare il traffico. E' stato necessario chiudere completamente al transito via Vignolese, con conseguenti conde chilometriche in ambo le direzioni. I disagi si stanno protraendo su tutta la viabilità circostante, compresa la Tangenziale di Modena e via Emilia Est.