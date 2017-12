Frontale sulla Canaletto, due feriti a San Giacomo Roncole

Decisamente un pessimo modi di iniziare le feste natalizie quello in cui sono incappati due automobilisti questa mattina, mentre transitavano a bordo dei rispettivi mezzi lungo la Statale del Canaletto. Intorno alle ore 10 le due auto si sono infatti scontrate frontalmente durante la percorrenza di una semicurva, nei pressi della frazione di San Giacomo Roncole. Per ragioni ancora da accertare una delle auto ha invaso parzialmente la corsia opposta, causando un impatto rovinoso.

Sul posto sono arrivati i sanitari e il medico del 118, insieme ai Vigili del Fuoco che hanno aiutato ad estrarre i feriti dalle lamiere e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Due ambulanze hanno poi preso in carico di pazienti - una donna di mezz'età e un uomo più anziano - che sono stati trasferiti in ospedale. Entrambi hanno riportato traumi importanti, ma al momento non sarebbero in pericolo di vita.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale dell'Area Nord, che ha anche chiuso al traffico la Statale per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli. I disagi al traffico ci sono stati, ma anche in virtù della mattinata festiva, non hanno avuto un impatto troppo pesante.