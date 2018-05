Terribile frontale alle porte di Sassuolo, gravissimi tre giovani

Intorno alla mezzanotte di ieri due auto che viaggiavano in senso opposto si sono scontrate frontalmente lungo la SP19, la provinciale che collega Sassuolo alla montagna. L'incidente è avvenuto nei pressi di San Michele dei Mucchietti, dove la strada affronta una semicurva in prossimità di via del Frantoio. Ancora non chiare le cause dello scontro, che è però stato particolarmente violento, tanto da distruggere quasi del tutto la parte frontale delle due macchine, una delle quali si è poi schiantata contro un'abitazione.

A bordo di uno dei due mezzi si trovavano tre giovani, mentre sul secondo una ragazza sola. Due dei ragazzi, un 20enne e un 21enne, insieme con la ragazza di 24, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale di Baggiovara con la massima urgenza. Le loro condizioni sono gravissime. Solo feriti lievi per il terzo giovane coinvolto.

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia. Strada chiusa per diverso tempo per consentire i soccorsi.