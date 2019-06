Grave incidente a Sant'Antonio di Pavullo, due feriti e Giardini bloccata

Intorno alle 8.30 di questa mattina si è verificato l'ennesimo incidente stradale lungo via Giardini Nord (Statale 12) nella zona compresa tra Sant'Antonio e Madonna Baldaccini, proprio di fronte all'ingrresso carrabile delle Ceramiche Gold Art. Sul posto sono accorse due amulanze, l'automedica e anche l'elisoccorso di Pavullo, insieme ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri e alla Municipale.

Due le persone rimaste ferite nello scontro tra le rispettive auto. Un conducente - una giovane donna - è stato trasferito all'ospedale di Baggiovara in ambulanza con traumi di media gravità, mentre il secondo è stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Bologna in condizioni più gravi.

Gravi anche i disagi alla circolazione. La Statale è di fatto stat bloccata in direzione di Pavullo, con conde chilometriche. Il traffico è invece rimasto aperto, ma ovviamente molto rallentato, in direzione della pianura. La circolazione è ripresa dopo circa due ore di attesa.