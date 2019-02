Auto capottata alle porte di Pavullo, grave una donna di 31 anni

Poco dopo le 17.30 una donna a bordo di una Fiat 500 è stata vittima di un incidente lungo la Statale 12 (via Giardini). La 31enne ha perso il controllo del mezzo secondo una dinamica ancora non chiara e la piccola vettura si è capottata, terminando la propria corsa sul tettuccio al centro della carreggiata. E' accaduto nell'abitato della frazione di Sant'Antonio, nei pressi dell'incrocio con via Boccaccio.

Sul posto sono arrivati i sanitari e il medico del 118, poi supportati dai Vigili del Fuoco e dalle forze dell'ordine. La 31enne ha riportato traumi gravi durante la carambola ed è stata estratta dal mezzo per poi essere trasferita in ambulanza fino all'Ospedale di Baggiovara con il massimo codice d'urgenza.

Via Giardini è rimasta bloccata per diverso tempo, con lunghe code in ambo i sensi di marcia.