Incidente a Sant'Eusebio di Castelvetro, gravi due automobilisti

Uno scontro violento fra due auto si è verificato oggi poco prima di mezzogiorno nel territorio di Castelvetro di Modena, lungo la Provinciale 569. L'incidente è avvenuto all'intersezione con via Sant'Eusebio, un incrocio a raso già teatro di diversi incidenti per un mix di mancate precedenze e alte velocità di chi percorre la provinciale. Oggi si sono scontrate una Nissan Qashqai e una Ford Focus, con i rispettivi conducenti che hanno riportato lesioni piuttosto serie.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, salvo poi richiedere anche il supporto dell'elisoccorso. L'elicottero ha caricato a bordo il più grave dei due uomini feriti, per poi trasportarlo all'Ospedale Maggiore di Bologna. Il secondo ferito, in condizioni meno preoccupanti, è stato portato in ambulanza a Baggiovara. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale, che dovrà accertare l'esatta dinamica.