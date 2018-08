Furgone travolge uno scooter a Castelvetro, grave una donna

Un altro grave incidente si è verificato alle porte di Castelvetro. E' accaduto ieri pomeriggio intorno alle ore 17, quando un furgone che percorreva via per Modena provenendo dal paese ha svoltato a sinistra in via Nino Bixio. Durante la manovra il mezzo ha urtato uno scooter che proveniva dalla direzione opposta. La donna alla guida del motorino è caduta a terra impattando violentemente con l'asfalto e ha riportato lesioni molto serie.

La 49enne ferita è stata soccorsa dal personale del 118 con ambulanza e automedica, ma viste le sue condizioni è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso - giunto da Parma - che è atterrato in un campo poco distante dal luogo dell'incidente. La sooterista è stata poi elitrasportata con il massimo codice di gravità all'ospedale di Baggiovara dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Sul posto per i rilievi l'Arma dei Carabinieri. Disagi al traffico in concomitanza con le operazioni di soccorso, che hanno richiesto la chiusura di via per Modena.