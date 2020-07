Incidente in via Lamarmora, grave uno scooterista

Pochi minuti prima delle 15 si è verificato un incidente lungo via Lamarmora. Da una prima ricostruzione pare che un uomo in sella ad un maxiscooter abbia perso il controllo del proprio mezzo rovinando poi sull'asfalto. E' accaduto nel tratto compreso tra via Delle Suore e via Staffette Partigiane, in direzione di quest'ultima.

Un automobilista ha chiamato i soccorsi e sul posto è arrivato il 118 con ambulanza e automedica. Il motociclista in un primo momento aveva perso conoscenza, poi le sue condizioni sono apparentemente migliorate. L'uomo è stato trasportato all'Ospedale di Baggiovara e ancora non si conosce l'esatta entità dei traumi riportati.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale che ha temporaneamente chiuso al traffico la strada. Sul posto anche i Vigili del Fuoco