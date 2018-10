Cade lungo strada Morane, grave uno scooterista

Si trova ricoverato in gravi condizioni l'uomo che intorno alle 18.30 di oggi pomeriggio ha perso il controllo del proprio scooter mentre percorreva strada Morane. E' accaduto al centro dell'incrocio con via Liguria, che il motociclista ha percorso in direzione del centro abitato, salvo poi cadere a terra poco prima dell'attraversamento pedonale. Da una prima ricostruzione non risultano altri veicoli coinvolti: lo scooterista avrebbe fatto tutto da solo, pur procedendo a bassa velocità, motivo per cui non si esclude neppure che possa essere stato colto da malore.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica e l'uomo, che ha perso molto sangue nella caduta, è stato caricato a bordo e portato all'Ospedale di Baggiovara con il massimo codice di gravità. Ancora non si conosce la sua identità, in quanto privo di documenti a seguito.

Sul posto è poi intervenuta una pattuglia della Municipale per svolgere accertamenti e regolare il traffico, che ha subito forti rallentamenti.