Incidente in via Respighi, ferito scooterista dopo lo scontro con un'auto

Poco dopo le 13 di oggi si è verificato un incidente in via Respighi a Modena, nel tratto compreso tra le vie Bazzini e Fusco. Un maxiscooter che procedeva in direzione del centro città ha impattato lateralmente contro un'auto in manovra. La macchina, una Nissan Qashqai, procedeva in senso di marcia opposto e stava svoltando a sinistra per immettersi nei parcheggi a margine della strada.

L'impatto è stato violento e l'uomo alla guida della moto è stato sbalzato, procurandosi alcune lesioni serie. Il ferito è stato soccorso dai sanitari e dal medico del 118, poi trasferito in ospedale. Non risulta in pericolo di vita. Illesa invece la donna al volante dell'auto. Sul posto la Municipale per i rilievi del caso.