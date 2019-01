Castelfranco, due feriti nello scontro tra auto e scuolabus

Questa mattina intorno alle 8 si è verificato un incidente grave a Castelfranco Emilia, lungo via Circondaria Sud. All'altezza dell'incrocio con via Piella si sono scontrati un pulmino utilizzato per il trasporto scolastico e un'auto. L'impatto è stato violent e i due mezzi hanno terminato la loro corsa contro le recinzioni dei palazzi sui due lati della strada, riportando diversi danni.

Lo scontro ha causato diverse ferite ai due conducenti, che sono stati soccorsi dai sanitari del 118, caricati su due ambulanze e poi trasferiti all'ospedale di Baggiovara. I loro traumi fortunamente non sono così gravi da far temere per le loro vite. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale, che dovrà accertare le responsabilità di quanto accaduto. Fortunatamente lo scuolabus era vuoto al momento dell'incidente.