Investita vicino al sottopasso di Braida, gravissima una donna

Intorno alle 9.30 di questa mattina si è verificato un grave incidente nei pressi dell'imbocco del sottopasso della Circonvallazione Nordest nella zona di Braida a Sassuolo. Un'auto ha infatti colpito un pedone nei pressi dello sbocco di via Brigata Alpina Julia: la dona, una 58enne, ha riportato traumi molto gravi ed è stato soccorso dal personale del 118 per poi essere trasferita all'Ospedale di Baggiovara per un intervento chirurgico.

Le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, che dovrà chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto, in un punto sicuramente molto critico per un pedone.