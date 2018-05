Incidente in strada Albareto, due donne ferite e traffico bloccato

Pochi minuti dopo le ore 16 due automobili che procedevano in senso contrario si sono scontrate dando origine ad un rocambolesco incidente lungo strada Albareto. E' accaduto in una semicurva poco oltre l'incrocio con stradello Tagliati: a causa della forte velocità una Peugeot 308 che procedeva verso Albareto ha colpito sulla fiancata sinistra una Citroen C4 Picasso che viaggiava verso Modena. L'utilitaria ha poi proseguito la propria corsa finendo nel fosso e distruggendosi nella parte anteriore contro la recinzione di un'abitazione.

A bordo dei due mezzi si trovavano due donne, soccorse da altrettante ambulanze de dal medico del 118. La guidatrice della Peugeot ha riportato traumi più gravi ed era in stato di shock, mentre l'altra conducente ha accusato lesioni più lievi. Entrambe sono state trasportate in ospedale: non sono in pericolo di vita.

Sul posto è arrivata in forze la Polizia Municipale, che ha fermato il traffico in ambo le direzioni per poter consentire i soccorsi ed eseguire i rilievi. Alle ore 17.30 - quando vi scriviamo - strada Albareto risulta ancora bloccata: si consigliano percorsi alternativi. Fermi anche i mezzi pubblici.

