Auto si cappotta nel fosso, ferita una donna in strada Albareto

Questa mattina, poco prima delle 5, un'auto che percorreva strada Albareto è finita fuori strada, poco oltre Mulini Nuovi. Per ragioni non ancora accertate la donna al volante ha perso il controllo del mezzo ed è finita nel fossato a bordo strada, dove l'auto si è cappottata.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che con l'aiuto di una squadra dei Vigili del Fuoco hanno estratto l'automobilista dal mezzo e l'hanno caricata in ambulanza per prestare le prime cure. La donna è stata poi trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono fortunatamente così gravi. Per i rilievi sono intervenuti Carabinieri e Polizia Municipale.