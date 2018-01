Investito da un'auto in strada Cadiane, muore ciclista 61enne

Un incidente dalle conseguenze mortali ha avuto luogo questa mattina alla periferia sud di Modena, all'incrocio tra strada Cadiane e via delle Fornaci. Un'auto in transito ha urtato violentemente una bicicletta con in sella un uomo, che è caduto sul terreno oltre l'asfalto, battendo violentemente la testa.

Il ferito, un 61enne, è stato soccorso da medico e sanitari del 118, che hanno valutato le sue condizioni decisamente gravi. L'uomo è stato intubato e trasferito con la massima urgenza al Trauma Team di Baggiovara. Purtroppo la vittima, M.R. le iniziali, è deceduta pochi minuti dopo l'arrivo al Pronto Soccorso.

Sul posto per chiarire le dinamiche dell'accaduto la pattuglia antinfortunistica della Polizia Municipale.