Ennesimo incidente all'incrocio-killer, tre feriti in strada Cadiane

Un'auto e un furgone si sono scontrati in modo rovinoso questa mattina intorno alle ore 10.45 in un incrocio della periferia modenese purtroppo già noto per l'alto tasso di incidentalità. L'incidente si è infatti verificato all'intersezione tra strada Cadiane e strada Stradella, in zona Baggiovara. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118, con ambulanza e automedica, supportati dai Vigili del Fuoco.

Il furgone si è infatti ribaltato su un fianco dopo l'impressionante impatto contro l'auto ed è stato necessario l'aiuto dei pompieri per estrarre i feriti dai mezzi semi-distrutti. Tre persone sono rimaste coinvolte con diverso grado di gravità e accompagnate con urgenza al vicino Ospedale.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, al vaglio della Polizia Municipale. Per consentire i soccorsi strada Cadiane è stata completamente chiusa al traffico tra via Giardini e strada Stradella.

