Schianto sullo svincolo della Pedemontana, un ferito a Sassuolo

Intorno alla mezzanotte di ieri il conducente di una Opel ha perso il controllo del suo mezzo mentre percorreva lo svincolo tra la Pedemontana al confine tra Sassuolo e Casalgrande, provenendo dal reggiano. Non ancora definita la dinamica, ma non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

Nell'impatto con il guardrail l'automobilista è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato soccorso dai Vigili del Fuoco che lo hanno estratto e lo hanno affidato ai sanitari del 118, per il successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.